Beyoğlu'nda apart otelde 2 ingiliz turistin sır ölümü (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------- -Cesetlerin çıkarılarak araca konulması -Apart otelden görüntü -Ambulansın görüntüsü -Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü -Genel ve detaylar

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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'un en ucuz ilçesinin Esenyurt ve Arnavutköy olduğu açıklandı