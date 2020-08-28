BEYOĞLU'NDA APART OTELDE KALAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Beyoğlu'nda kendisinden iki gündür haber alınamayan bir genç, apart otelde ölü bulundu.

Beyoğlu'nda kendisinden iki gündür haber alınamayan bir genç, apart otelde ölü bulundu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Çukur Mahallesi, Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan apart otelde yaşayan Murat Coşkun'dan (33) iki gündür haber alamayan yakınları otele gelerek durumu çalışanlara bildirdi. Coşkun'un arkadaşları kapıyı açarak içeri girdi. Murat Coşkun'u hareketsiz halde bulan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu nöbetçi savcıya bildiren polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenaze aracına alınan ceset ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Görüntü dökümü: -----------------------Olay yeri-Olayın yaşandığı apart otel-Sağlık ekibi-Polis ekipleri-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları-Sokakta toplanan kalabalık-Cesedin otelden çıkarılması-Cesedin cenaze aracına koyulması -----------------------Olay yeri-Olayın yaşandığı apart otel-Sağlık ekibi-Polis ekipleri-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları-Sokakta toplanan kalabalık-Cesedin otelden çıkarılması-Cesedin cenaze aracına koyulması -Genel ve detay görüntüler



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:56 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA APART OTELDE KALAN GENCİN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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