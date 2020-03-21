Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşterinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşterinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşteriye ait masa üzerindeki cüzdanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Mekandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, içerisinde 570 lira ve 50 avro bulunan cüzdanı çalan kişinin benzer suçlardan aranması bulunan Y.K'nın olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, erkek şüpheliyi Kuloğlu mahallesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin eğlence mekanında dans ederek masaya yaklaştığı, masada oturanların da ayağa kalkarak oynadığı sırada masadaki cüzdanı beline sokarak uzaklaştığı görülüyor.

Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:23 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti         
14:14
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]