Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan... - Son Dakika

Beyoğlu 'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapse mahkum edildi. - İSTANBUL

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Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum