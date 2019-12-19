Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan... - Son Dakika

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan...

6 saat önce

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapse mahkum edildi.

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan..., System.String[]

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapse mahkum edildi. - İSTANBUL

Değerli Taş, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler
Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
18:39 Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika Haber
18:34 Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Son Dakika Haber
18:32 Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika Haber
18:30 Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika Haber
18:26 Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika Haber
18:26 Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:50 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]