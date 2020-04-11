Beyoğlu'nda art arda 2. yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda art arda çıkan 2. yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Katip Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta girişi katı lokanta olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri binanın üst katında kalan 2 kişiyi merdiven aracı ile kurtardı. Binada ve çevresinde yapan inceleme itfaiye ekipleri binanın üst katında kalan 5 kişinin yangından kaçarken yandaki binanın aydınlatma boşluğuna geçerek burada mahsur kaldıklarını tespit etti. Mahsur kalanlar merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binada kalan ve dumandan etkilenerek nefes almakta güçlük çeken yaşlı bir kadın ise kendisini kurtaran itfaiye erinin gaz maskesi ile binadan çıkarıldı.

Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis birbirlerine komşu Tel Sokak ve Sadri Alışık Sokak'ta 2 saat arayla çıkan iki yangında kundaklama şüphesi ile soruşturma başlattı.

Sadri Alışık Sokak'taki binaya 20-25 yaşlarında uzun boylu birinin girdiği yangının bundan sonra başladığı öne sürüldü.