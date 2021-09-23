Beyoğlu'nda asayiş denetimi - Son Dakika

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İlçedeki polis ve Yunus timlerinden oluşan, yaklaşık 300 görevlinin katıldığı denetimlerde Beyoğlu'nun giriş ve çıkışlarında sabit arama noktaları kuruldu.

Burada durdurulan araçlardaki kişilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördüklerinin üstünü aradı.

Yaya ve araçlarla devriye gezen ekipler, birçok farklı noktada da şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yaptı ve üst araması gerçekleştirdi.