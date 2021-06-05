Beyoğlu'nda  asayiş denetimi; aranan 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda asayiş denetimi; aranan 45 şüpheli yakalandı

Ozan URAL / İstanbul,( DHA) BEYOĞLU'nda polis ekipleri ilçe genelinde asayiş denetimi yaptı.

Ozan URAL/ İstanbul,( DHA) BEYOĞLU'nda polis ekipleri ilçe genelinde asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte dün Beyoğlu genelinde denetim yaptı. Denetimler kapsamında 8 ayrı noktada kuruldu. Denetimlerde 19 bin 830 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı. Bin 325 araç denetlenirken, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 4 sıfır telefon ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye de işlem yapıldı.

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