Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca...
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca... - Son Dakika

Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca...

6 saat önce

Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca patinaj çekti Magandalar cadde üzerinde tabancalarla havaya rastgele ateş açtı Polis mega kentin altına üstüne getiren şahısları arıyorİSTANBUL - Beyoğlu'nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen...

Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca patinaj çekti

Magandalar cadde üzerinde tabancalarla havaya rastgele ateş açtı

Polis mega kentin altına üstüne getiren şahısları arıyor

İSTANBUL - Beyoğlu'nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da asker uğurlamak için bu kez Beyoğlu'nda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında geçtiğimiz 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa- Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meşaleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.


Tünel kapatıp tabancalarla havaya ateş açtılar

Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan'a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy'ün ara sokaklarına girdi. Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Mega kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.


Polis magandaların peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca...

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBB Başkanı Feyzioğlu, CHP genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanladı
Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanının açılışını yapacağı cami mimarisiyle dikkat çekiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:16:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda asker konvoyunda şehir magandaları kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]