Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
12 dakika önce
Beyoğlu'nda silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:47 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Kurt Çelebi Cami Sokağı'nda bir kişi, konuştuğu S.A'ya, henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.
Şüpheli olay yerinden kaçtı, bacağından vurulan S.A. ise bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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