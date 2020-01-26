Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

12 dakika önce

Beyoğlu'nda silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Kurt Çelebi Cami Sokağı'nda bir kişi, konuştuğu S.A'ya, henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, bacağından vurulan S.A. ise bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda ayağından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:47 Kaynak: AA
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