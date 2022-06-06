Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

06.06.2022 12:35
Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

BEYOĞLU'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulunmuştu.

BEYOĞLU'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında geçen cumartesi günü meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt evinde elleri ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada Bozkurt'un telefonun şüpheliler tarafından gasbedildiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) ve K.K.(17) Şişli'deki ikametgahlarında gözaltına aldı.  Şüpheliler Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, K.K.(17) Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf etti. 3 şüpheli, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edildi.


Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da Duyurduğu 'Güneş Tarlası' Projesini Bozkurt Belediyesi Hayata Geçiriyor. Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da Duyurduğu 'Güneş Tarlası' Projesini Bozkurt Belediyesi Hayata Geçiriyor.
Kaynak: DHA

Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:43:59. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement