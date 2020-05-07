Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti - Son Dakika

Kabataş'ta, kimliği henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş'taki Kabataş İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahıs, Kabataş İskelesinden denize atlayarak intihar etti.

SAHİL GÜVENLİĞE BÖLGEYE BALIK ADAMLAR SEVK EDİLDİ

Şahsın denize atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekiplerinin yanı sıra deniz polisi ve Sahil Güvenliğe bağlı balık adamlar sevk edildi.

ŞAHSIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

Polis ekipleri iskeleden vatandaşları uzaklaştırırken, balık adamlar şahsı kurtarmak için denize atladı. Bir süre arama yapan balık adamlar, şahsın cansız bedenine ulaştı. Balık adamlar tarafından iskeleye çıkartılan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.