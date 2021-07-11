BEYOĞLU'NDA BAKKALDA KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ YARALADI - Son Dakika

Beyoğlu'nda bakkalda karşılaştığı husumetlisini silahla yaralayıp olay yerinde kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kaptan Paşa Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddia göre Emin Can Kol, evinin sokağında bulunan bakkala geldiğinde daha önceden husumetli olduğu belirtilen kişiyle karşılaştı. Aralarında tartışan ikilden ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan yanında bulunan tabanca ile 5-6 el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri Emin Can Kol'un koluna diğer de bacağına isabet etti. Can Kol, olduğu yerde yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastaneye tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bakkalda ve sokakta çok sayıda boş kovan buldu.