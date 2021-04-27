BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ

27.04.2021 09:17

BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİCemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ

Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi

BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ
BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ
BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ
BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ
BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ
BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ

Cumhuriyet Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA BANKA ŞUBESİNDE BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ - Son Dakika


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