Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada

6 saat önce

BEYOĞLU'nda aralarında önceden tartışma olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında barda bıçaklı sopalı kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda aralarında önceden tartışma olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında barda bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralanırken, kavga anları kameralara yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda bulunan bir barda geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup, barda karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi 3 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, başka bir kişi ise başına şişe isabet etmesiyle yaralandı. Burada çalışan güvenlik görevlileri kavgaya karışanları ayırarak, dışarıya çıkardı. Kavga bir süre sokakta da devam etti. Bir süre sonra kavga son bulurken, bar içinde çıkan ve sokakta da devam eden kavga anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga kamerada

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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