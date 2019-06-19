Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi

16 dakika önce

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.

Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi, System.String[]
BEYOĞLU  Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.


 

Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevgin Kulaç'ın kullandığı 34 JZE 53 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyonet yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana dubalar koyarak önlem aldı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:12 Kaynak: DHA
Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı 9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 08:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]