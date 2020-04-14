Beyoğlu'nda bazı caddeler yaya geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda bazı caddeler yaya geçişlerine kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin giriş çıkışları, 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca sınırlandırdı.

Beyoğlu Kaymakamlığı Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin giriş çıkışları, 09.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca sınırlandırdı. Beyoğlu Kaymakamlığı, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09: 00 - 21: 00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş çıkışlara kapattı. Kaymakamlığın kararının ardından caddelerin girişine zabıta ekipleri tarafından bariyerler konuldu. Vatandaşlara konulan yasak konusunda anonslarda bulunan zabıta ekipleri alınan karar gereği işi olanlar dışında kimsenin caddelere girişine izin vermedi. (Doğan Can Cesur/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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