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Beyoğlu'nda bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama
58 dakika önce
Beyoğlu, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçedeki bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama getirdi.
Beyoğlu, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçedeki bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:13
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