BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI

24.05.2022 10:42
BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI

BEYOĞLU'nda döviz bozduran Suriyeli turist Sameh A., sıkılmasın diye telefonunu 16 aylık bebeğinin eline verdi.

BEYOĞLU'nda döviz bozduran Suriyeli turist Sameh A., sıkılmasın diye telefonunu 16 aylık bebeğinin eline verdi. Bebek telefonla oynarken 16 yaşındaki N.K., telefonu alıp kaçtı. Daha önce de çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen N.K., gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Nisan'da Beyoğlu'ndaki bir döviz bürosunun önünde yaşandı. Turist olarak Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Sameh A., döviz bozdurduğu sırada, oynaması için telefonunu bebek arabasındaki bebeğinin eline verdi. Telefonu gözüne kestiren bir kız çocuğu dakikalarca bebeği gözetledi. Uygun zamanı bulunca bebeğin elindeki telefonu alan kız daha sonra olay yerinden kaçtı.

Bebeğinin elindeki telefonu göremeyen Sameh A. iş yeri sahiplerinden güvenlik kamerasına bakmalarını istedi. İzlediği görüntülerde telefonun çalındığını gören Sameh A., polise giderek şikayetçi oldu. Sameh A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 16 yaşındaki kız çocuğu N.K. olduğunu belirledi. Daha önce de çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen N.K., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.K. ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde elindeki telefon alınan bebeğin verdiği tepki verdiği görüldü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika


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