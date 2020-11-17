BEYOĞLU'NDA BEKÇİ BIÇAKLI SALDIRGANI AYAĞINDAN VURDU - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM BEYOĞLU'nda komşunu bıçaklayan ve boğazına bıçak dayayan kişiye bekçi müdahale etti. Bekçi tarafından ayağından vurulan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İki komşu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İsminin Mahmut olduğu öğrenilen kişi yanındaki bıçak ile apartman girişinde Bülent P.'ye saldırdı. Bıçaklı saldırgan ile Bülent P.'nin sesleri üzerine çay ocağında oturan bekçi seslerin geldiği yere koştu. Mahmut adlı kişinin elindeki bıçak ile Bülent P'nin boğazını kesmeye başlaması üzerine bekçi tabancası ile kapıya doğru bir el uyarı ateşi açtı. Kapının açılması üzerine bıçaklı kişi dışarı çıktı. Bekçiye de bıçak çekince bekçi saldırganı ayağından vurdu. İki yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Bülent P. özel bir araç ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise elindeki bıçak alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bekçi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BEKÇİ OLMASA ADAMI ÖLDÜRECEKTİ"Mahalle sakini Mustafa Söylemez "Biz burada çay içiyorduk. Mahmut dışarıda bekliyordu. Birden bağırtılara koştuk. Baktık ki Mahmut, Bülent P'yi bıçaklıyor. Burada bekçi vardı. Olaya müdahale etmek istedi. Kapıyı açmadılar. Bekçi bir el ateş etti. İçeride adamı doğruyordu. Kapı açılınca da bıçaklı kişiye ateş etti. Ayağından vurdu. Bekçi adamın hayatını kurtardı. Bekçi olmasa adamı doğruyordu. Bekçiye çok teşekkür ediyoruz" dedi.