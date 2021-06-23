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BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI

23.06.2021 13:34
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI, System.String[]

? Grafik tasarımcısı Yasin Yaman'ın 'Benim Gördüğüm' Grafik Tasarımı Sergisi? Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

? Grafik tasarımcısı Yasin Yaman'ın 'Benim Gördüğüm' Grafik Tasarımı Sergisi? Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugüne kadar olduğu gibi sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, Beyoğlu'nun ve İstanbul'un simge yapılarını hayal gücü ile birleştirerek foto-manipülasyon tekniğiyle tasvir etti. Beyoğlu'nun Simgesi Galata Kulesi'nden İstanbul'un simgesi Ayasofya-i Kebir Camii'ne kadar birçok tarihi eserin yer aldığı çalışma 'Benim Gördüğüm' Grafik Tasarımı Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstiklal Caddesi'nde açılan sergi 29 Haziran Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

'SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Yasin Yaman kardeşimizin sergisini sizlerin beğenisine sunuyoruz. İstanbul dünyadaki şehirlerin en güzeli. Yasin kardeşimiz foto-monipülasyon tekniğiyle fantastik bir tarzda hayvanı, şehri, sevgi, tarihi, kültürü ve mimariyi eserlerinde bir araya getirerek bizim beğenimize sundu. Özellikle gençlerimiz hayal gücünün ne olduğunu bu sergide keşfetsinler istedik. Bir şehir üzerine hayal etmenin ve tarihini anlatan bir çalışma ortaya çıkmış. Dijital bir çağda foto-manipülasyon teknikle bizleri tanıştırdığı için Yasin kardeşimi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Salgın döneminde açık hava sergilerini açmayı uygun gördük. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'DOĞDUĞUM ŞEHRİ KENDİ HAYAL GÜCÜMLE SANATSEVERLERE ANLATMAYA ÇALIŞTIM'

Programda konuşan Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, 'ilk sergim olduğu için çok heyecanlıyım. Haydar Ali Başkanım bana çok destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Doğduğum şehri kendi hayal gücümle sanatseverlere anlatmaya çalıştım. Farkındalık oluşturmak istedim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI

Haydar Ali Yıldız, Haydar Ali, İstanbul, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat BEYOĞLU'NDA 'BENİM GÖRDÜĞÜM' GRAFİK TASARIMI SERGİSİ? AÇILDI - Son Dakika


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