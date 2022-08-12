Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı

12.08.2022 16:02

BEYOĞLU'NDA, BEYOĞLU'NDA, darbedilip öldürüldükten sonra otomobilden evinin önüne atılan 20 yaşındaki Serhat Abik'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

BEYOĞLU'NDA, BEYOĞLU'NDA, darbedilip öldürüldükten sonra otomobilden evinin önüne atılan 20 yaşındaki Serhat Abik'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 Ağustos Cuma günü gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yavaşlayan otomobilden yola bir kişi atıldı. Olayı görenler yerde hareketsiz yatan kişinin yanına giderken, otomobil hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu belirledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Abik'i olay yerine bırakan otomobil içerisindeki şüphelilerin Hebun Y. (26), Erkan K.(22), Baran O.(22), Hasip K.(19) ve Adem G.(22) olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devamında şüphelilerin Serhat Abik'i Kasımpaşa'da otomobile bindirerek darp ettikten sonra Beyoğlu'ndaki evinin önüne attıklarını belirledi. Ekipler, 5 şüpheliyi geçen Salı günü Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Abik'i alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin Abik'i öldürdükten sonra sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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