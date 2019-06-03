Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

12 dakika önce

Beyoğlu'nda karı koca arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda karı koca arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki bir dairede Moğolistan uyruklu karı koca, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın Sarantuya T. (34) ve eşi Turbadrakh M. (42) birbirini bıçakladı.
Evden ses duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipler, Sarantuya T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Turbadrakh M. ise sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Turbadrakh M'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:24 Kaynak: AA
Moğolistan, Fatih, Beyoğlu, Güncel
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