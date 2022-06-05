Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

05.06.2022 21:18

Beyoğlu'nda alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beyoğlu'nda alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde, S.E. ile M.G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla yaralandı.

Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde bulunan şüpheli S.E, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kavga anı ve M.G'nin bıçakla yaralanması, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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