Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu - Son Dakika

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'ndaki 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fak eden vatandaşlar ev sakinlerini uyarıp, itfaiyeye haber verdi. Evde ve apartmanda oturanlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangın mahalle sakinlerinde kışı bir paniğe neden oldu.



Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL