Beyoğlu'nda binada çökme (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda binada çökme (3) - Son Dakika

Beyoğlu'nda binada çökme (3)

6 saat önce

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda binada çökme (3), System.String[]

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU  Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çevrede büyük panik yaşatan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÇÖKME ANI KAMEDA Çökme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


İtfaiye, Beyoğlu, Sabah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda binada çökme (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]