Beyoğlu'nda binada çökme riski (1)
1 saat önce
Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı
Görüntü Dökümü:
-------
-Binadan görüntü
Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak