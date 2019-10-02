Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda binada çökme riski (1)
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Beyoğlu'nda binada çökme riski (1)

1 saat önce

Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Beyoğlu'nda binada çökme riski (1), System.String[]
Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı

Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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