Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)
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Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık
Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullandılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntü
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