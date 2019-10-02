Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)

1 saat önce

BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Beyoğlu'nda binada çökme riski (2), System.String[]
BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



- İstanbul
İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Türk Hukuk Enstitüsü Derneğinden Nagehan Alçı'ya suç duyurusu İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]