Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)
1 saat önce
BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık
Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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