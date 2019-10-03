Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor
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Beyoğlu'nda binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

1 saat önce

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı. Binanın kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlenirken, sokakta esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.

Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına dün ara verildi. Ardından yapılan incelemede binanın, kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlendi. Bunun üzerine sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu ekiplerinin binaya ilişkin çalışmaları sürerken, sokaktaki esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.

Beyoğlu'nda binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
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