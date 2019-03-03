Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Bir Apartmanda Çıkan Yangında Kurtarılarak Hastaneye Kaldırılan Bir Kişi, Yapılan Tüm...

Beyoğlu'nda Bir Apartmanda Çıkan Yangında Kurtarılarak Hastaneye Kaldırılan Bir Kişi, Yapılan Tüm...

1 saat önce

IHAAW110841-ASA/03-03-2019- Beyoğlu'nda bir apartmanda çıkan yangında kurtarılarak hastaneye kaldırılan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda Bir Apartmanda Çıkan Yangında Kurtarılarak Hastaneye Kaldırılan Bir Kişi, Yapılan Tüm..., System.String[]
IHAAW110841-ASA/03-03-2019

- Beyoğlu'nda bir apartmanda çıkan yangında kurtarılarak hastaneye kaldırılan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 4'e çıkarken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 03.03.2019 11: 08: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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