Beyoğlu'nda bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan evde yabancı uyruklu kişilerin oturduğu ve mangal yaparken yangının çıktığı iddia edildi.

Son Dakika

İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim

Apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in son sağlık durumunu kardeşi anlattı

Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış

Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü

Karasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası

Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar

Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım