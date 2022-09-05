İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN (1)

05.09.2022 17:25
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN (1)

BEYOĞLU'nda bir binanın teras katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BEYOĞLU'nda bir binanın teras katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Beyoğlu Şişhane'de 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika
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