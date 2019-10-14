Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bir dükkanın önüne 'ses bombası' atıldı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda bir dükkanın önüne 'ses bombası' atıldı

Beyoğlu'nda bir dükkanın önüne 'ses bombası' atıldı

1 saat önce

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanın önüne kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı.

Beyoğlu'nda bir dükkanın önüne 'ses bombası' atıldı, System.String[]

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanın önüne kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisi sevk edildi.


Olay, saat 00.00 sularında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak 24/A numaralı dönerci dükkan önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dönerci dükkanının önüne ses bombası atıldı. Sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.


Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemenin ardından çevrede şüpheli ya da şüphelilerle ilgili kamera ve eşkal çalışması yaptı.


Ekiplerin şüpheli yada şüpheliler ile ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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