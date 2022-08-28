Beyoğlu'nda korkutan patlama - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkutan patlama

28.08.2022 10:16

Beyoğlu'nda bir elektrik tamircisi elektrik kofrasını tamir etmek isterken cihaz yüzünde patladı.

Beyoğlu'nda korkutan patlama: Elektriği tamir etmek isterken kofra yüzünde patladı

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir elektrik tamircisi elektrik kofrasını tamir etmek isterken cihaz yüzünde patladı. Patlama sonucu tamircinin yüzünde yanıklar oluştu.

Olay, Beyoğlu Emin Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik tamircisi sokak içerisinde bulunan bir metruk binadan diğer binalara elektrik aktaran kofrayı tamir etmek istedi. Ancak tamircinin yaptığı yanlış müdahale sonucu elektrik kofrasında patlama meydana geldi. Tamirci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor Yüzünde patlayan kofra sonrası tamircide yanıklar oluştu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası yaralı tamirciye ilk yardımı olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Ardından sağlık ekipleri sokağa gelerek yaralı tamirciye ambulansta müdahale etti. Ardından itfaiye ekipleri de patlama sonucu ortaya çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı .

"Binada kofra kablolarında sıkıntı var"

Binada daha öncede elektrik sıkıntıları olduğunu dile getiren Emre Eskiköy, " Elektrik arızasına geldi o. O sokakta 2 yada 3 bina tek kofra kullandığı için oranın döküm kofrası var. Daha önce 6 kere elektrikçi geldi. Orada kofra kablolarında sıkıntı var. İkide bir yanıyor. Gelen elektrikçide müdahale edince yüzüne patlamış. Bizde tenekeleri komple açıp arkadaşı dışarıya aldık. Benle arkadaşlarım kurtardık " dedi.

"Tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş olabilir"

Tamircinin saçında ve yüzünde yanıkları olduğunu ama yine de durumunun iyi olduğunu söyleyen Murat Güven, "Biz birdenbire burada çığlık sesleri duyduk. Ben ve arkadaşlarım hızlıca oraya gittik. Ben de bir elektrikçiyim. Müdahale etme esnasında eski kofra patlamış. İlk müdahaleyi biz yaptık. Kofranın kısa devre esnasında hatları ayrıldı ve söndü. Her binada kofra bulunur. Arıza durumunda alevi 2 metreye kadar sıçrayabilir. Oradaki arkadaşın neden orada olduğunu bilmiyoruz ama tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş ve oda arızaya müdahale etmek isterken şase yapmış ve yüzüne patlamış. Saçı ve yüzü yanmış ama yine de iyiydi " dedi.

"Patlama sesi duyunca koşuşturduk"

Patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını ifade eden Mahir Hacıyusufoğlu, " Ben de burada mahalle sakinlerinden biriyim. Bir patlama sesi duyduk. Oraya koşuşturduk. 2 elektrikçi arkadaş müdahale etti. Tamircinin yüzünde yanık ve kanlar vardı. Şükürler olsun kurtardık " dedi.

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda korkutan patlama - Son Dakika

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