Beyoğlu'nda bir grup, Kovid-19 kapsamındaki seyahat kısıtlamalarını protesto etti - Son Dakika

Beyoğlu'nda toplanan bir grup, seyahatlerde istenen PCR testi ve HES kodu uygulamalarına, deve ve eşekle eylem yaparak tepki gösterdi.

Kovid-19 aşısına karşı olduğunu belirten grup üyeleri, Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Dövizlerle ve sloganlarla İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen grup, polis tarafından Tarlabaşı'na yönlendirildi.

Burada açıklama yapan grup üyeleri, seyahatlerde istenen PCR testi ve HES kodu gibi uygulamalara ve kısıtlamalara tepki göstererek, deve ve eşekli eylem yaptı.