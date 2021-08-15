Beyoğlu'nda bir inşaatta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir inşaatta çıkan yangına müdahale ediliyor

Beyoğlu'nda bir inşaatın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda bir inşaatın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan bazı işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada, binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesinden ekipler de çalışmalara destek verdi.

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