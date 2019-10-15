Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan örgüt üyeleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan örgüt üyeleri yakalandı

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan örgüt üyeleri yakalandı

2 saat önce

Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine, ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 kişi yakalandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan örgüt üyeleri yakalandı, System.String[]

Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine, ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'taki bir iş yerine el yapımı ses bombası atılmış, saldırganlar olayın ardından kayıplara karışmıştı. İstanbul Terörle Mücadele polisi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından faillerin eşkalini tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında bu sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya mensup 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 7 PKK'lı, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.


Zanlıların polisteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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