Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

47 dakika önce

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'taki bir iş yerine el yapımı ses bombası atılmış, saldırganlar olayın ardından kayıplara karışmıştı. İstanbul Terörle Mücadele polisi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından faillerin eşkallerini tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında bu sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya mensup 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 PKK'lı, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

Beyoğlu, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 00:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]