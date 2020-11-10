Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu

10.11.2020 21:49
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haber... BEYOĞLU'nda, bir otelde kalan Mari Öz, odasındaki banyoda ölü olarak bulundu.

BEYOĞLU'nda, bir otelde kalan Mari Öz, odasındaki banyoda ölü olarak bulundu.

Olay, Meşrutiyet Caddesi'ndeki tarihi bir otelde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Mari Öz'ün sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine gelmemesi üzerine meraklanan otel çalışanları, telefonla odayı aramalarına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine Öz'ün kaldığı odanın kapısını çalan otel çalışanları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Otel yetkilileri eşliğinde yedek anahtar yardımıyla içeri giren polis, 52 yaşındaki kadını banyoda yerde yatar şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mari Öz'ün hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme polislerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından Mari Öz'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

- İstanbul
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti
ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi         
21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a teşekkür mektubu         
21:21
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı         
21:03
Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz         
20:52
Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek         
20:09
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi         
19:19
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu         
17:48
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak         
17:43
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 21:58:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda bir kadın otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei