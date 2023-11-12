Beyoğlu\'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü

Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevilay N. ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür N'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.