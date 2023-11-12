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Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü - Son Dakika

Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü

Beyoğlu\'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü
12.11.2023 21:59

Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi'nde yaşayan Özgür N. isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Sevilay N. ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan Özgür N. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'taki bir binada ikamet eden Özgür N. (33), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sevilay N. (40) ve 3 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sevilay N. ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, ağır yaralı Özgür N'yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

İntihar, Beyoğlu, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Bir Kişi Eşini ve 3 Çocuğunu Silahla Öldürdü - Son Dakika
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