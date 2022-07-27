Y.A, burada elinde bıçak olan hırsızlık zanlısı M.C.K ile karşılaştı. İkili arasında arbede yaşandı.

Beyoğlu 'nda bir kişi, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından kaçmaya çalıştığı pencerede yakalandı.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından yakalandı - Son Dakika

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