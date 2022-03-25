Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2) - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2)

25.03.2022 16:40

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa- Taksim seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Mikail Tacar, alacak ve inecek yolcu olmadığı gerekçesiyle Unkapanı otobüs durağında durmayarak yoluna devam etti.

Unkapanı Köprüsü'ne vardığında kadın yolcunun inmek istediğini belirtmesi üzerine otobüs şoförü Tacar, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu, kendisini indiremeyeceğini söyledi.

Yola devam eden şoför, kadın yolcuyu Şişhane durağında indirdi.

Bunun üzerine otobüsün arka tarafından gelen Cafer G, tepki gösterdiği şoförü seyir halindeki araçta darbetmeye başladı.

Otobüsü yolun kenarına çeken sürücü Mikail Tacar, kapıları kilitleyip durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Tacar ile kendisini darbeden Cafer G'yi ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Şüpheli Cafer G, ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

İETT otobüsündeki saldırı aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2)
Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2)
Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2)

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SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRDI; YOLCULAR BÜYÜK TEHLİYE ATLATTI SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRDI; YOLCULAR BÜYÜK TEHLİYE ATLATTI Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünü darbetti (2) - Son Dakika
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