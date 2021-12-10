Beyoğlu'nda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, İbrahim Yelken'in (60) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Fikret H. (59) tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde 6 Aralık'ta İbrahim Yelken'in (60) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında tanık A.O.T.'nin ifadesine başvurdu.

Tanık, emniyet ifadesinde, arkadaşı zanlı Fikret H.'nin (59) 7 Aralık'ta Eyüpsultan'daki evine geldiğini, alkollü olduğunu, bir müddet sohbet ettikten sonra kendisine İbrahim Yelken'i öldürdüğünü söylediğini beyan etti.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti bıçak, şüphelinin Beyoğlu'nda attığı yerde bulundu.

Şüpheli Fikret H., 8 Aralık'ta Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette 5 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.