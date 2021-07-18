Beyoğlu'nda bir kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Beyoğlu'nda sokaklarda yaşadığı belirtilen bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre; Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir taksi durağı yakınında, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, adının Emre K. olduğu belirtilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.