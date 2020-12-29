BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA

29.12.2020 11:52
BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/ Beyoğlu'nda Zafer Seferyılmaz tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/ Beyoğlu'nda Zafer Seferyılmaz tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye tedavi altına alınan Zafer Seferyılmaz hayatını kaybederken, dehşet anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beyoğlu Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta Zafer Seferyılmaz ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran kişi, Zafer Seferyılmaz'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı. Bıçaklı saldırgan ise ara sokaklara girerek kaçtı. Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu. Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer Seferyılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan dehşet anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü: ------------------------Kavga anları cep telefonu kamerası//////////////////-Yaralının sedyede ambulansa alınması-Sağlık ekiplerinin hastaneye gidişi-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika


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