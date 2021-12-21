Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde 22 Ekim günü yaşanan silahlı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir restorandan çıkan 3 kişinin, olay yerine bir otomobille gelen silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığı, saldırı sonucu Kubilay Berk Küçükaslan'ın (24) hayatını kaybettiği, Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy'un (27) da yaralandığı belirlendi.

Ayrıca, saldırı sırasında orada bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişinin daha yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerinse olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ve zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, saldırganların aracı Sultangazi'de ateşe vererek terk ettiklerini belirledi.

Araştırmanın devamında, olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Küçükçekmece'de 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 61 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralama, darp, gasp gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıkan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.