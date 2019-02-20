Beyoğlu'nda Bir Oteldeki Hırsızlık Anı Kamerada
50 dakika önce
Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Oteldeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı otelde kalan Cezayir uyruklu A.M'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.
Polis ertesi gün Cezayir uyruklu şüpheli A.M'yi Beyoğlu'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin otel lobisinde telefonla konuşarak oyalandığı, üzerindeki çantalarını yerleştirmek bahanesiyle koltuktaki çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor. - İstanbul
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:04 Kaynak: DHA
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti