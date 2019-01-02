Beyoğlu'nda Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı
1 saat önce
Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı.
Beyoğlu
'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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