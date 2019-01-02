Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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