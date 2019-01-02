Beyoğlu'nda Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı



İSTANBUL - Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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