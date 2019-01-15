Beyoğlu'nda Bir Otoparka Bombalı Saldırı Düzenleyen Dhkp-C'li Terörist Tutuklandı
1 saat önce
Geçen hafta Beyoğlu'nda bir otoparkın giriş kapısına uzaktan kumandalı bomba bırakarak saldırı düzenleyen DHKP-C'li terörist tutuklandı.
Geçen hafta Beyoğlu
'nda bir otoparkın giriş kapısına uzaktan kumandalı bomba bırakarak saldırı düzenleyen DHKP-C'li terörist tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre; 9 Ocak tarihinde gece saat 00: 15 sıralarında Beyoğlu'nda bir otopark girişine EYP (El Yapımı Patlayıcı) yerleştirdikten sonra uzaktan kumandayla patlatılarak saldırı düzenlenmişti.Saldırının ardından İstanbul
Terörle Mücadele Şube Polisi tarafından yakalanan DHKP-C'li B.D.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Okmeydanı
'nda bir evde yakalanan bombacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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